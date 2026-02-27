В России может появиться льготная ипотека для участников СВО

Для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), могут создать отдельную ипотеку. Она будет льготной.

С такой идеей выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и Марина Ким. Предлагается установить ставку в 4% годовых для участников СВО, отслуживших не менее двух лет, и 2% – для многодетных семей военнослужащих.

Программа должна действовать на всей территории России без региональных ограничений. По ней можно будет купить как новое жильё, так и "вторичку", и свой дом, сообщили ТАСС во фракции "СР" в Госдуме.