Полицию усилят кадрами из других подразделений МВД

МВД собирается разрешить выполнять полицейские функции не только нынешним полицейским, но и другим сотрудникам системы внутренних дел, которые раньше не имели такой возможности. Проект этого приказа размещен на федеральном портале нормативных актов.

В проекте указано, что планируется утвердить новые правила допуска для работников МВД, которые не входят в полицейские подразделения, чтобы они тоже могли выполнять функции полиции. Перед началом работы, этих сотрудников обучат и проведут для них проверку знаний. Ответственность за подбор кадров для подобных задач возложат на руководителей.

Ранее сообщалось, что в полиции сложилась серьезная нехватка кадров. За 2025 год из МВД ушли 80 тысяч сотрудников - это на 7% больше, чем в прошлом году, и в 1,4 раза больше количества новых работников. В итоге по стране не хватает 212 тысяч полицейских, большинство вакансий - там, где требуется работать с людьми.