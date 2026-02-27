Замглавы МИД Украины устроила спор с Небензя в СБ ООН по поводу понятия "нация"

Замглавы МИД Украины Марьяна Беца и постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя поспорили о том, что такое нация и кто такие украинцы.

Небензя сказал, что его фамилия происходит от запорожских казаков, его отец был "щирым украинцем", а сам он "украинистее", чем Беца или постпред Украины в ООН Андрей Мельник, имеющие не совсем украинские фамилии.

В ответ Беца отвергла его украинскость и призвала "не притворяться", а с Россией она "никогда не будет одной нацией". Но Небензя сказал, что между русскими и украинцами нет принципиальной разницы, и нынешний киевский режим отличается другим признаком — предательством своих корней.

"Национальность у нас общая, а вот веры разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за 30 серебреников", — сказал дипломат.

С начала 1990-х на Украине начались спекуляции по национальному вопросу и на термине "нация". Стали выходить новые учебники истории, в которых постулировалось многовековое существование некой "украинской нации". При этом сам термин "Украина" изначально был топонимом, но постепенно приобрел этнический смысл, а с XIХ века - политический. На Украине "украинcкость" определяется прежде всего по политическим взглядам.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что считает русских и украинцев по своему существу одним народом.