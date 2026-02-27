Российские ученые разрабатывают таблетку для имитации спорта

Российские специалисты занимаются созданием препарата, который сможет заменить занятия спортом. Эта таблетка активирует в организме те же процессы, которые происходят при тренировке, сообщает "РИА Новости".

Как рассказывает руководитель НИИ ревматологии имени Насоновой и главный ревматолог Минздрава России Александр Лила, мышцы при нагрузке выделяют миокины - особые вещества, влияющие на множество важных функций в организме. Сейчас ученые ищут способ добиться такого же эффекта с помощью лекарственного средства.

По словам Лилы, новому лекарству, возможно, дадут имя "физическая нагрузка".

