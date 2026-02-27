В Тюмени появится улица в честь военкора Ивана Зуева

В Тюмени появится улица военкора Ивана Зуева. Решение приняла городская комиссия присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени по итогам голосования жителей, сообщает "Тюменская область сегодня".

Улица расположена в Калининском округе, в районе ДОКа – это активно застраивающийся микрорайон. Инициативу Накануне.RU назвать улицу в честь погибшего журналиста поддержал медиахолдинг "Тюменская область сегодня".

Иван Зуев родился в Новосибирске, профессиональный путь начинал в уральских СМИ, в том числе, работал в Накануне.RU в 2008-2019 годах. С 2023 года работал на СВО в составе РИА Новости, делал репортажи о службе и быте уральских подразделений мобилизованных. 16 октября погиб во время съемок репортажа в Запорожской области от удара украинского беспилотника. Ивану Зуеву посмертно присвоен Орден мужества.

"Он патриот был не на словах и не из соображений журналистской моды, он настоящим был! Когда Иван погиб, было очень и очень больно. И как-то сразу у наших ребят- журналистов родилось предложение увековечить память Ивана в городе, где его похоронили и живет семья – в Тюмени. Обратились к нашим добрым коллегам из медиахолдинга "Тюменская область сегодня", нас искренне поддержали, за что мы тюменским журналистам очень благодарны", — комментирует директор Информационного агентства Накануне.RU Татьяна Николаева.