На заседании бюджетного комитета Тюменской областной Думы заслушали отчет главы налоговой службы

Состоялось второе в 2026 году заседание комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы. Под председательством руководителя комитета Оксаны Величко с использованием ВКС депутаты рассмотрели несколько вопросов. Главное внимание уделили отчету о налоговых и страховых поступлениях за 2025 год, который представила Татьяна Чалилова, глава регионального управления ФНС.

В целом по сборам налогов прошедший год показал положительную динамику, включая такие специфические налоги как налог на профессиональную деятельность, по упрощенной системе налогообложения, налог на доходы с банковских вкладов и т.д. Без учета крупнейших налогоплательщиков налоговые поступления в Тюменской области за 2025 год выросли на 20% в сравнении с 2024-м годом и составили порядка 404 млрд рублей.

Личные кабинеты открыты на сегодня у 81,5% налогоплательщиков Тюменской области. Практически все льготы – 99,5% – предоставляются в проактивном режиме, без заявлений и личных обращений в налоговую.

При этом депутаты - члены комитета отметили, что вызывает озабоченность снижение налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков области – за 2025-й федеральный бюджет недосчитался 54 млрд (минус 13,9%), областной – 15 млрд (8,5%).Причины, конечно, в общей экономической ситуации в стране, к которой крупный бизнес пытается адаптироваться.

Поступления по такому важнейшему налогу как на доходы физических лиц (НДФЛ) за минувший год выросли более чем в 2 раза, с 2,2 до 4,9 млрд руб. В бюджет региона – с 69,4 до 78,1 млрд руб. (+12,6%, +8,7 млрд руб.). Работодатели перечислили 77 млрд руб. против 68 млрд руб. годом ранее (+13%). При этом, как отметила глава регионального управления ФНС, тюменцы все более активно начинают пользоваться процедурой налогового вычета, в среднем объем возвратов составляет порядка 7 млрд рублей.

Имущественные налоги собраны на 100%, сумма составила 3931 млн рублей. Имеется положительная динамика по уплате налогов самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, работающими по патентной системе налогообложения. Число самозанятых, которые активно работают в Тюменской области составляет 173 тысячи человек. По сравнению с 2024 годом НПД уплачено на 57% больше. У индивидуальных предпринимателей, действующих «на патенте», динамика еще выше - на 84% по сравнению с 2024-м.

Тюменские депутаты в ходе заседания комитета задали вопросу по ситуации о возросшей налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Напомним, с января этого года размер НДС увеличен с 20 до 22% и практически большая часть предприятий с УСН перешла на уплату НДС, что вызвало бурю дискуссий в СМИ и интерне-пространстве. Если в 2025-м году лимит выручки по УСН составлял 60 млн рублей, то с 2026-го – это 20 млн рублей. В Тюменской области, по оценкам налоговиков, в зоне риска окажутся около 8 тысяч предпринимателей с доходом до 20 млн.

«Как они выйдут из ситуации, не приведет ли это к закрытию предприятий, к уходу их в серую зону?» - поинтересовался депутат от ЛДПР Иван Вершинин.

По словам Татьяны Чалиловой более предметно это можно будет понять после сдачи отчета за 1 квартал 26-го года. И добавила, что у представителей МСП есть возможность перерегистрировать форму собственности, например, стать самозанятым или подключиться к автоматизированной упрощенной системе налогообложения, при которой отчетность практически полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически.

Депутат от Единой России Эдуард Омаров уточнил ситуацию по налоговой задолженности, которая на начало этого года составила 43,5 млрд рублей.

«Не означает ли это что бизнес стал хуже платить? К чему нам готовиться, задолженность будет расти?», - попросил разъяснить депутат.

Глава регионального управления ФНС пояснила, что это, скорее, вопрос технического характера, когда налоги начислены, но из-за переноса дат попадают фактически в следующий период. При этом отметила, что налоговики плотно работают с должниками, используя различные инструменты: рассрочки по налоговым платежам, мировые соглашения в судах и т.д.

В ходе заседания комитета депутаты напомнили, что с 2026 года в Тюменской области введен еще один новый налог, поступления от которого будут полностью оставаться в бюджете области. Речь идет о т.н. «туристическом налоге».

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко поинтересовалась перспективами применения данного налога.

Татьяна Чалилова от конкретных прогнозов воздержалась до конца первого полугодия. И напомнила, что туристический налог будет взиматься в двух городах, Тюмень и Тобольск. При это в Тюмени зарегистрировано 119 туристических объектов, в Тобольске – 56. Налоговая ставка на них на 2026 год определена в размере 2%.

Еще одним вопросом рассмотрения в рамках заседания комитета был доклад о деятельности Счетной Палаты Тюменской области за четвертый квартал 2025 года. Также депутаты определились с вопросами к ежегодному посланию губернатора Тюменской области и проголосовали за отчет о деятельности Тюменской областной думы седьмого созыва за 2205 год.