В Екатеринбурге задержали двух подростков, напавших на прохожего. Возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге двое подростков 2009 и 2011 годов рождения избили на 25-летнего прохожего. Обоих школьников уже задержали и завели на них уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, нападение произошло вечером 23 января текущего года в парке им. Архипова. Потерпевшему были причинены телесные повреждения. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал больше подробностей о школьниках. По его словам, оба воспитываются законными представителями, мать одного из них является педагогом. У одного из парней в телефоне также нашли фото поддельного удостоверения на имя лейтенанта юстиции ГУВД Москвы. Каждого из них задержали по отдельности по месту проживания 26 февраля.

"В поле зрения компания попала сразу после того, как ее члены провели устрашающую акцию по избиению местного жителя, который не соответствовал их идеалам. Таким образом они хотели самоутвердиться. Очевидно, что в семьях задержанных молодых людей не уделяли достаточного внимания воспитательному процессу подрастающих парней. То же самое можно сказать и про учебные заведения, в которых они обучались. Именно по этой причине, чтобы как можно больше молодежи уберечь от влияния криминала, соответствующим субъектам профилактики в очередной раз областным полицейским главком будет рекомендовано усилить работу с подрастающим поколением, чтобы в нашей стране множилось число патриотов, а не тех, кто со школьной скамьи испортил свою судьбу подобными акциями", - отметил полковник Горелых.