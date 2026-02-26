Власти определились со сроками блокировки Telegram — РБК

Власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля, рассказал источник РБК, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. Два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением.

Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

К апрелю Telegram будет работать только на фронте, утверждают собеседники в правительстве.