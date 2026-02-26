В Смоленске нашли 9-летнюю девочку, пропавшую накануне

В Смоленске в одной из городских квартир нашли 9-етнюю девочку, пропавшую накануне. Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, ребенок находился вместе с мужчиной 1983 г.р.

"Мои смоленские коллеги обнаружили девятилетнюю девочку, пропавшую несколько дней назад. Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района города Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения, - рассказала Волк.

Она также добавила, что жизни ребенка ничего не угрожает. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, девочка пропала 24 февраля. Утром она ушла выгуливать собаку и домой не вернулась. Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело.