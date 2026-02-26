Путин поручил расширить семейную ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке

У российских семей должно быть больше возможностей приобрести новое жилье. В связи с этим глава государства Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по изменению условий семейной ипотеки, благодаря которым будет доступно вторичное жилье в многоквартирных домах старше 20 лет.

"Правительству РФ в целях поддержки многодетных семей представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, рассмотрев возможность приобретения многодетными семьями на вторичном рынке жилья жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам его пресс-конференции.

Свои предложения Кабмин должен предоставить до 30 марта.

Помимо этого, президент выступил с предложением увеличить продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком д достижением последнего трех лет. Правительству также поручено изучить этот вопрос.

Ранее член Экономического совета ЛДПР Владимир Кошелев предложил снизить ставку по ипотеке до 0% для семей с четырьмя детьми, считая это эффективным способом улучшения демографической ситуации в стране. По его мнению, количество таких семей невелико, поэтому дополнительная финансовая нагрузка на бюджет будет минимальной.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство уже рассматривает вариант, при котором процентная ставка по такому кредиту будет зависеть от количества детей в семье.