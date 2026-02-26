Постановление о поддержке молодежных инициатив в Костромской области подписал губернатор Сергей Ситников

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил осуществить поддержку социально значимых молодежных проектов в регионе.

Начиная с 2022 года областные гранты помогли реализовать уже 27 инициатив молодых костромичей. Программа поддержки создает условия, которые содействуют успешной самореализации молодежи, развития научного и творческого потенциала молодежи.

Так, конкурсный отбор в прошлом году позволил получить финансовую поддержку 8 молодежным проектам различных направлений: по патриотическому воспитанию, развитию семейных ценностей, организации спортивных мероприятий. В 2026 году до 40 тысяч рублей смогут получить ещё 8-10 проектов.

Гранты предоставляются молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет. Грантовое финансирование может быть направлено на проекты по студенческим инициативам, развитию органов самоуправления, на волонтёрство, молодёжное предпринимательство, творческие проекты, по патриотическому воспитанию, продвижению здорового образа жизни и иные.