Парламент Астраханской области принял закон о введении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в регионе

26 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Парламент Астраханской области принял закон о введении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в регионе

В ходе состоявшегося сегодня, 26 февраля, пленарного заседания Думы Астраханской области под председательством спикера Игоря Мартынова было рассмотрено 15 вопросов. В частности депутаты приняли корректировку бюджета, рассмотрели законопроект о введении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в ИЖС и внесли изменения в уже действующие региональные законы.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Законопроект об уточнении основных параметров бюджета на 2026 год был внесен региональным правительством.

В документе уточняется расходная часть годового бюджета Астраханской области на 409, 8 млн рублей. Также увеличены расходы на проведение мероприятий по водоснабжению и водоотведению МУП г. Астрахани «Астрводоканал», по предоставлению единовременной выплаты контрактникам, участникам СВО, получившим ранение или увечье.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Депутатский корпус астраханского парламента в двух чтениях приняли законопроект, внесенный Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным об отдельных вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в регионе, в котором прописан порядок избрания глав муниципальных образований, установлены критерии формирования территориальных органов местной администрации, сформулирован регламент порядка назначения и проведения публичных слушаний на территории муниципальных образований Астраханской области.

Также по предложению главы комитета Думы по законотворческой деятельности Андрея Лифанова в этот законопроект были включены нормы об обязательном внесении в правила благоустройства территории муниципалитетов вопросов, регулирующих прогон и выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования.

«Мы ставим финальную точку в длительном обсуждении этого вопроса. Ранее муниципалитеты нередко ссылались на отсутствие соответствующей нормы - теперь этот пробел устранен. Принятый закон закрепил обязанность местных органов власти включить в правила благоустройства чёткие нормы исключающие неконтролируемый выпас сельскохозяйственных животных», - прокомментировал данный вопрос Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Законопроект о введении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в ИЖС на территории региона был поддержан депутатами единогласно.

Напомним, в декабре 2025 года Президент России подписал закон о включении Астраханской области в число субъектов, где будет проводиться эксперимент, основной целью которого является легализация и установление контроля над гостиничной деятельностью в частном секторе. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Соответственно, собственники гостевых домов должны будут провести работу по приведению помещений в соответствие с установленными федеральным законодательством санитарным, техническим, противопожарным требованиям. И уже после этого гостевые дома будут внесены в специальный реестр, им присвоят уникальный номер. Выполнение всех этих условий дает возможность предприниматели оказывать соответствующие услуги, а также рекламировать свои возможности на туристических платформах официально.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Региональный законопроект был внесен на рассмотрение депутатского корпуса временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области Денисом Афанасьевым. В нем прописан механизм специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов, созданию благоприятных условий для развития туристской сферы в регионе.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов особо подчеркнул, что в федеральном законе предусмотрен переходный период до 2027 года в части применения контрольных мер. Таким образом, предпринимателям предоставляется период для подготовки к соответствию новым требованиям. Как сказал Денис Афанасьев, астраханским бизнесменам- владельцам гостевых домов будет оказано содействие, которое будет координировать министерство экономического развития.

Также на пленарном заседании был представлен отчет Контрольно-счетной палаты региона о деятельности в 2025 году. Так, в в рамках исполнения поручений Думы Астраханской области, инициатив региональной КСП совместно со Счетной Палатой РФ было проведено 27 контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, мониторингов и внешних проверок. В том числе проведена проверка отчета об исполнении годового областного и бюджетной отчетности ФОМС. Специалисты КСП провели оценку результативности использования средств бюджета Астраханской области при реализации госпрограмм. В рамках проведении внешнего государственного финансового аудита за 2025 год Контрольно-счетной палатой выявлен 41 факт нарушений на общую сумму 677,1 млн. рублей.

В ходе заседания Астраханской областной Думы также были поддержаны некоторые федеральные законы, приведены региональные законопроекты в соответствие с федеральным законодательством.

 

Теги: игорь мартынов, астраханская областная дума, законопроекты, гостевые дома, ижс, туристическая сфера, бюджет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети