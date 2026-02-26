Парламент Астраханской области принял закон о введении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в регионе

В ходе состоявшегося сегодня, 26 февраля, пленарного заседания Думы Астраханской области под председательством спикера Игоря Мартынова было рассмотрено 15 вопросов. В частности депутаты приняли корректировку бюджета, рассмотрели законопроект о введении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в ИЖС и внесли изменения в уже действующие региональные законы.





Законопроект об уточнении основных параметров бюджета на 2026 год был внесен региональным правительством.

В документе уточняется расходная часть годового бюджета Астраханской области на 409, 8 млн рублей. Также увеличены расходы на проведение мероприятий по водоснабжению и водоотведению МУП г. Астрахани «Астрводоканал», по предоставлению единовременной выплаты контрактникам, участникам СВО, получившим ранение или увечье.

Депутатский корпус астраханского парламента в двух чтениях приняли законопроект, внесенный Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным об отдельных вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в регионе, в котором прописан порядок избрания глав муниципальных образований, установлены критерии формирования территориальных органов местной администрации, сформулирован регламент порядка назначения и проведения публичных слушаний на территории муниципальных образований Астраханской области.

Также по предложению главы комитета Думы по законотворческой деятельности Андрея Лифанова в этот законопроект были включены нормы об обязательном внесении в правила благоустройства территории муниципалитетов вопросов, регулирующих прогон и выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования.

«Мы ставим финальную точку в длительном обсуждении этого вопроса. Ранее муниципалитеты нередко ссылались на отсутствие соответствующей нормы - теперь этот пробел устранен. Принятый закон закрепил обязанность местных органов власти включить в правила благоустройства чёткие нормы исключающие неконтролируемый выпас сельскохозяйственных животных», - прокомментировал данный вопрос Игорь Мартынов.

Законопроект о введении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в ИЖС на территории региона был поддержан депутатами единогласно.

Напомним, в декабре 2025 года Президент России подписал закон о включении Астраханской области в число субъектов, где будет проводиться эксперимент, основной целью которого является легализация и установление контроля над гостиничной деятельностью в частном секторе. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Соответственно, собственники гостевых домов должны будут провести работу по приведению помещений в соответствие с установленными федеральным законодательством санитарным, техническим, противопожарным требованиям. И уже после этого гостевые дома будут внесены в специальный реестр, им присвоят уникальный номер. Выполнение всех этих условий дает возможность предприниматели оказывать соответствующие услуги, а также рекламировать свои возможности на туристических платформах официально.

Региональный законопроект был внесен на рассмотрение депутатского корпуса временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области Денисом Афанасьевым. В нем прописан механизм специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов, созданию благоприятных условий для развития туристской сферы в регионе.

Игорь Мартынов особо подчеркнул, что в федеральном законе предусмотрен переходный период до 2027 года в части применения контрольных мер. Таким образом, предпринимателям предоставляется период для подготовки к соответствию новым требованиям. Как сказал Денис Афанасьев, астраханским бизнесменам- владельцам гостевых домов будет оказано содействие, которое будет координировать министерство экономического развития.

Также на пленарном заседании был представлен отчет Контрольно-счетной палаты региона о деятельности в 2025 году. Так, в в рамках исполнения поручений Думы Астраханской области, инициатив региональной КСП совместно со Счетной Палатой РФ было проведено 27 контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, мониторингов и внешних проверок. В том числе проведена проверка отчета об исполнении годового областного и бюджетной отчетности ФОМС. Специалисты КСП провели оценку результативности использования средств бюджета Астраханской области при реализации госпрограмм. В рамках проведении внешнего государственного финансового аудита за 2025 год Контрольно-счетной палатой выявлен 41 факт нарушений на общую сумму 677,1 млн. рублей.

В ходе заседания Астраханской областной Думы также были поддержаны некоторые федеральные законы, приведены региональные законопроекты в соответствие с федеральным законодательством.