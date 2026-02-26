26 Февраля 2026
Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор сутенеру, пойманному на границе в Белоруссией

Свердловский областной суд вынес приговор сутенеру из Екатеринбурга, который долгое время скрывался от правосудия и был пойман на границе с Белоруссией.

Все началось в январе 2020 года, когда Владимир Передерий решил организовать притон. Для этого он арендовал нежилое помещение в Академическом районе, разместил в интернете объявление о найме девушек на работу массажистками, а в рекламе прямо указывал на оказание платных сексуальных услуг. Но уже 10 июня того же года в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" салон "накрыли", девушку, оказывающую интим-услуги, привлекли к административной ответственности, а Передерий после возбуждения уголовное дела скрылся от следствия.

Только через 1,5 года его удалось задержать в московском метрополитене, однако через 48 часов его снова отпустили на свободу. Тогда же Передерий решил воспользоваться возможностью и отправиться на заработки в Белоруссию, но в августе 2025 года был пойман на пересечении границы рядом со Смоленском. При этом осужденный знал, что находится в розыске, а потому решил пройти не через официальный пункт пропуска, а через лес, где и попался пограничникам.

Сам Передерий заявил, что скрывался не от следствия, а от угроз со стороны неустановленных лиц. В судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, отметив, что прекратил работу салона сразу после визита правоохранителей.

В декабре 2025 года Академический районный суд Екатеринбурга назначил Передерию наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, но на основании ст. 53.1 УК РФ реальное лишение свободы было заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. После оглашения приговора осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда и должен был самостоятельно проследовать к месту отбывания наказания.

Однако бывший сутенер не согласился с приговором и подал на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Рассмотрев материалы дела, суд исключил из приговора назначенное изначально лишение свободы в связи с внесением в уголовный закон изменений, улучшающих положение осужденного. Но на сам приговор это никак не повлияло - Передерию все также назначено 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Теги: Екатеринбург, Академический, Беларусь, сутенер, суд, приговор


