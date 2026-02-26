В Тюменской области прошли совместные межведомственные учения

В Тюменской области прошли совместные межведомственные учения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с дорожно-транспортным происшествием, состоялись на трассе Тюмень – Екатеринбург в районе села Успенка.

Участие приняли сотрудники противопожарной службы Тюменской области, Госавтоинспекции, скорой медицинcкой помощи, специалисты дорожно-эксплуатационных организаций и сотрудники МЧС России. Было задействовано 20 единиц техники и более 50 специалистов ведомств.

По результатам – все поставленные задачи были выполнены.

Проведение подобных учений повышает квалификацию сотрудников, эффективность проведения аварийно-спасательных работ и позволяет минимизировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, отметили организаторы.