26 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Экс-глава думы Красноуфимска получил 5 лет лишения свободы условно

Суд вынес приговор бывшему председателю думы уральского города Красноуфимск Анатолию Худякову. За подстрекательство к превышению полномочий и к мошенничеству в особо крупном размере он получил условный срок.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2021 году Худяков, еще являясь главой думы Красноуфимска, уговорил на тот момент главу города Михаила Конева фиктивно трудоустроить его заместителем директора МУП "Жилищно-коммунальное управление" по общим вопросам. При этом работу на данной должности чиновник не выполнял, однако с декабря 2021 по декабрь 2024 года получал зарплату. Ущерб муниципальному предприятию превысил 3,4 млн рублей.

В прокуратуре отметили, что Худяков полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому его дело выделили в отдельное производство.

Сегодня, 26 февраля, Красноуфимский районный суд назначил Анатолию Худякову 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Также экс-глава думы на 2,5 года лишен права занимать должности в госорганах.

Напомним, что уголовное дело бывшего главы Красноуфимска сейчас находится на рассмотрении в суде. Сам Конев своей вины не признал.

Теги: Худяков, дело, дума, суд, Красноуфимск


