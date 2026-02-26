Президент Давосского форума, фигурировавший в досье Эпштейна, ушел с поста

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде, фигурировавший в досье финансиста Джеффри Эпштейна, покидает свой пост.

Ранее руководство форума начало независимое расследование из-за его контактов со скандальным американским бизнесменом, сообщает Reuters.

По информации газеты Neue Zürcher Zeitung, в опубликованных американскими властями файлах содержатся множество электронных писем и чатов между Эпштейном и Бренде за 2018 и 2019 год, которые свидетельствуют о дружеских отношениях.

Дело Эпштейна расследуется с середины нулевых, но по-настоящему серьезным оно стало лишь в 2019-м, когда бизнесмена арестовали, ему предъявили ряд обвинений, в том числе его обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. В том же году Эпштейна нашли повешенным в камере следственного изолятора при странных обстоятельствах.

Недавно Министерство юстиции США передало в Конгресс список "политически значимых лиц", фигурирующих в так называемых файлах Эпштейна – материалах уголовного дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Ведомство продолжает публиковать новые порции документов, в которых появляются все новые и новые имена знаменитостей из мира политики и шоу-бизнеса. Сообщается, что в списке 305 имен.