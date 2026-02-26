Греф предположил, сколько к концу 2026-го может стоит доллар

Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф высказался о том, каким может быть к концу года курс доллара к рублю.

Курс рубля в текущих условиях должен ослабляться. К концу 2026 г. он может быть около 95 руб. за доллар США, при определённых обстоятельствах – ближе к 100 руб. за доллар, приводит "Интерфакс" слова Грефа, сказанные на конференц-звонке.

При этом официальный прогноз Сбера по курсу на 2026 г. составляет 85-90 руб. за доллар.