В России ужесточат наказание за отрицание геноцида и порчу воинских захоронений

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предложенный "Единой Россией", который усиливает защиту памяти о жертвах геноцида советского народа. Информация размещена на сайте партии. Закон предусматривает ужесточение наказания за уничтожение и осквернение захоронений, а также за публичное отрицание факта геноцида и унижение памяти погибших людей.

Ольга Занко, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества и один из авторов инициативы, подчеркнула, что сейчас все чаще предпринимаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны, а на государственном уровне в некоторых странах оправдывают идеи нацизма. Она считает, что такие действия направлены на разрыв связи между поколениями и могут привести к росту вражды в обществе. По ее словам, принятие этого закона поможет защитить память о миллионах советских граждан и укрепит безопасность страны, предотвращая повторение трагических событий прошлого.

