В Нижнем Тагиле замдиректора магазина сети "Монетка" осудили за присвоение

В Нижнем Тагиле одна из руководителей магазина известной торговой сети осуждена за присвоение денег из кассы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о заместителе директора магазина сети "Монетка" (ООО "Элемент-Трейд"). Как показало расследование, с мая по июль 2025 года она оформляла фиктивные возвраты товара, используя доступ к программному обеспечению.

После этого женщина забирала из главной кассы магазина наличные в размере сумм, указанных в подложных документах. Общая сумма похищенных денег превысила 120 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал замдиректора виновной в присвоении вверенных средств. При этом суд учел, что она полностью возместила ущерб. Тагильчанке назначено 240 часов обязательных работ.

Напомним, в прошлом году бывшего продавца магазина сети "Монетка" в Екатеринбурге осудили за кражу выручки почти в 50 тысяч рублей.