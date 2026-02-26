Фестиваль "Энергия РМК. Зима" завершит свою работу в последний день зимы

Фестиваль "Энергия РМК. Зима" в спортивном квартале "Архангел Михаил" завершает свою работу. Суббота, 28 февраля, станет заключительным днём фестиваля, сообщили в пресс-службе РМК.

В этот день на ледовом корте "Зимний драйв" состоится финальный детский хоккейный турнир "Золотая шайба. Энергия РМК". Поболеть за юных хоккеистов можно с 11:00 до 17:00.

В честь завершения сезона все купленные билеты на горку и каток 28 февраля участвуют в розыгрыше небольших, но приятных подарков. А уже 1 марта площадки не будут доступны для посещения.

За период работы фестиваля, с 28 декабря 2025 года, на площадке состоялось торжественное открытие, празднование Нового года и Рождества Христова, масленичные гуляния. Каждые выходные здесь проходили хоккейные баталии, ледовые шоу, соревнования райдеров по сноуборду и лыжам, гости гуляли в "Сказочном лесу" и играли с аниматорами в ледяном городке.

Фестиваль "Энергия РМК. Зима" стал рождественским продолжением летнего фестиваля "Энергия РМК", который впервые провели в августе 2025 года, в День города Екатеринбурга. Тогда за два дня праздник посетили более 100 000 жителей.

До 28 февраля площадка работает в обычном режиме: с 12:00 до 21:30 по будням и с 10:00 до 21:30 по выходным.

Площадка "РМК Экстрим" для любителей сноуборда и лыж продолжит работу до 9 марта.