Разрыв между средней и медианной зарплатой в России превышает 30%

В России разница между средней и медианной зарплатами составляет около 35%, согласно данным "Известий". Сейчас средняя зарплата приближается к 100 тысячам рублей, а медианная превышает 70 тысяч.



Такой разрыв объясняется тем, что среднее значение сильно завышено высокими доходами ограниченного числа специалистов и работников развитых регионов, тогда как большинство граждан получают заметно меньше. Тем не менее, государственные органы часто используют именно среднюю зарплату в официальной статистике, что может формировать у населения ложные впечатления о росте благосостояния и вызывать недоверие к данным.

Росстат сообщает, что в апреле 2025 года медианная зарплата составила 73,4 тысячи рублей, тогда как средняя была 99,4 тысячи. Медианное значение делит всех работников страны пополам: половина зарабатывает выше этой суммы, половина - ниже. Разрыв между этими показателями устойчиво держится на уровне более трети, и Росстат обновляет свою оценку лишь раз в год с определенным опозданием. При этом, по данным сервиса "Сбериндекс", медианная зарплата в стране еще меньше - 61 тысяча рублей.