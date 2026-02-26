Новая школа в Академическом районе будет построена к февралю 2029 года

Новая школа в Академическом районе будет построена к февралю 2029 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Атомстройкомплекса", генерального подрядчика проекта.

Строительство в квадрате улиц Академика Ватолина – Рябинина – Академика Ландау – Академика Вавилова стартует весной этого года.

Общая площадь школы составит более 30 тыс. кв метров, переменная этажность – 3-4-5этажей. По современным стандартам запроектированы отдельные входы в блоки начальной и старшей школ, среда адаптирована для маломобильных групп населения. Помимо учебных классов и рекреаций в школе предусмотрена вся необходимая для учебного и внеурочного процесса инфраструктура: пищеблок на 600 мест, оснащенный холодным и горячим цехами, медицинский кабинет, актовый зал с современным мультимедийным оборудованием, рассчитанный на 544 посадочных места с возможностью изменения их конфигурации. Спортивный блок школы включает в себя универсальный спортивный зал для тренировок и командных игр, а также большой пришкольный стадион.





Двухэтажная библиотека располагает книгохранилищем, а также пространством для проведения занятий и самостоятельной работы. Как и в других современных школах города, в новом учебном заведении запроектированы коворкинги и пространства для командной проектной работы, отдыха, общения – с мягкими пуфами и USB-разъемами для подзарядки гаджетов. Благодаря большому объему остекления, а также внутренним стеклянным перегородкам, в школе будет много света. Дизайн помещений выполнен в спокойной цветовой гамме с применением деревянных материалов в отделке.

Ранее строительный холдинг "Атом" уже построил в районе школу №133, 8 детских садов, а также взрослую поликлинику.