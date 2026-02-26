В Прикамье бизнесмена будут судить за гибель подростка

Следователем СК России завершено расследование уголовного дела о гибели подростка в Пермском крае в результате нарушения предпринимателем требований охраны труда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя 1976 года рождения. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Ранее по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства был представлен доклад о ходе расследования данного уголовного дела.

Установлено, что обвиняемый, осенью прошлого года принял на работу студента колледжа в качестве подсобного рабочего на собственную производственную базу в Карагайском муниципальном округе. 10 сентября 2025 года в вечернее время несовершеннолетний занимался очисткой стационарного бетоносмесителя и упал в работающий лопастной барабан.

Подросток скончался на месте происшествия.

Следствие установило, что были грубо нарушены правила охраны и техники безопасности, допущенных индивидуальным предпринимателем. В частности, на производственной базе эксплуатировалось неисправное оборудование, с погибшим не были проведены инструктаж и обучение, не обеспечен контроль за ходом выполнения работ.

В ходе расследования уголовного дела проведены судебно-медицинская экспертиза, организационно-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы. Допрошены свидетели и очевидцы. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.