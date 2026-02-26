В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительных переписок

Следователи изучили телефон пропавшей в Смоленске девятилетней девочки и не нашли в нем подозрительных переписок.

"Ни в каких подозрительных или опасных группах она не состояла, переписки тоже подозрения не вызвали", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ходе расследования изъяты вещи из дома школьницы.

Напомним, девочка пропала 24 февраля. Утром она ушла выгуливать собаку и домой не вернулась. Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СК, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело.

25 февраля в сети появилась информация о том, что неподалеку от дома девочки нашли детские следы. Однако пока нет подтверждения, что они принадлежат ей.