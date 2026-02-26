26 Февраля 2026
Здравоохранение Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура вскрыла крупное мошенничество в Уральском институте кардиологии

В Екатеринбурге по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении средств областного бюджета. В нем фигурируют кардиоцентр и частная клиника.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась в ГБУ "Уральский институт кардиологии". Было установлено, что с января 2023 по декабрь 2025 года один из руководителей института действовал в интересах аффилированной ему частной клиники ООО "Клиника сердца".

Как выяснили прокуроры, он давал незаконные указания о формировании закупочной документации на услуги по проведению медицинских исследований в таком виде и объеме, при которых выиграть торги могла только эта частная клиника.

"Начальная и максимальная цена контрактов формировалась на уровне коммерческого предложения, предоставленного ООО "Клиника сердца". Аукционная документация содержала указание на место оказания услуг непосредственно по адресу института, где у ООО "Клиника сердца" находилось в аренде помещение", - говорится в материалах проверки.

В результате пациенты Уральского института кардиологии направлялись для исследований только в данную частную клинику, а другие медучреждения были лишены возможности участвовать в конкурсе. Как было установлено, в результате областному бюджету, из которого выделялись средства на оплату услуг частной клиники, был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере". Как отметили в прокуратуре, дело возбуждено "в отношении неустановленного лица". Сейчас проводится расследование.

Напомним, осенью прошлого года пост главного врача Уральского института кардиологии покинул Ян Габинский. Он был главным кардиологом УрФО с 2002 года.

Теги: кардиология, институт, клиника, мошенничество, дело, прокуратура, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

