МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

МВД предупредило о новой схеме мошенничества, которую аферисты применяют для "угона" аккаунтов пользователей Telegram.

Мошенники используют крупные рабочие или локальные чаты, где состоят сотни участников. Там они публикуют псевдоофициальные сообщения, что якобы из-за "замедления работы мессенджера" чат будет переведен на другую платформу. В тексте они просят всех участников перейти по приложенной ссылке, чтобы продолжить общение в "новом чате".

Однако вместо настоящей группы ссылка ведет на поддельного бота. Этот бот требует пройти "подтверждение участия" - пользователя просят ввести свой номер телефона и код, который приходит в СМС. На самом деле эти данные дают возможность мошенникам получить полный контроль над Telegram-аккаунтом жертвы.

После захвата чужого профиля аферисты используют его для дальнейших атак - они могут рассылать сообщения от имени реального человека, обманывать других участников коллектива и пытаться получить доступ к другим учетным записям внутри того же чата.

Таким образом, под угрозой оказываются не только жертва, но и все, кто находится с ней в одном сообществе.

Ранее сообщалось, что МВД России предупреждает о новом мошенническом чат-боте "Таксик", который выдает себя за сервис ФНС и предназначен для кражи личных данных граждан. Мошенники сначала просят ввести ФИО и телефон, а затем просят код подтверждения для доступа к аккаунтам и финансовой информации.