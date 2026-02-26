ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям украинского ВПК, также поражены объекты энергетической инфраструктуры режима, заявило сегодня Минобороны РФ.

Как пишет экс-депутат Рады Олег Царев, под ударом оказались предприятия в 9 областях. По Киеву летели баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, а также ударные дроны. Поражена подстанция "Киевская-750" - это один из ключевых объектов энергосистемы Украины, выполняющий функцию главного энергетического хаба для Киева и центральных регионов. Она обеспечивает соединение Ровенской АЭС с Киевом и отвечает за 80% снабжения города электроэнергией.

На Украине результаты ударов пока не комментируют.