Суд отправил в колонию уральца, махавшего заведенной бензопилой возле бара

На Среднем Урале вынесен приговор молодому жителю Артинского района. Он махал заведенной бензопилой перед баром местного поселка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 25 октября 2025 года около кафе-бара в поселке Арти. Пьяный молодой человек наблюдал за посторонним конфликтом, когда в его руку прилетела брошенная кем-то пустая бутылка, выбившая у него из рук телефон. Парню это не понравилось и он решил отомстить.

Сходив домой, он взял бензопилу и запустил ее двигатель, после чего вернулся к кафе-бару. Там он подошел к участникам конфликта и стал размахивать ею перед их лицами. Те восприняли угрозу реально. В дальнейшем против агрессора возбудили уголовное дело.

Артинский районный суд признал парня виновным в хулиганстве с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Уральцу назначен год колонии общего режима. Что касается бензопилы, суд конфисковал ее в доход государства.