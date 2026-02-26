Завод "Москвич" выводит на рынок две новые модели кроссоверов

В начале марта завод "Москвич" выведет на рынок сразу две новые модели кроссоверов - "Москвич 70" и "Москвич 90". Как рассказала изданию "Известия" глава предприятия Елена Фролова, сейчас автомобили отправляются к официальным дилерам. В будущем завод не собирается останавливаться на этих новинках: выпуск новых и уже известных моделей будет идти одновременно.

До конца этого года на заводе планируют запустить сварочные и покрасочные работы для "Москвича 70". Уже сейчас обе новинки подготовили для российского рынка: на них установили российские модули ГЛОНАСС, а комплектующие для сборки поставляют отечественные компании. К 2026 году производитель рассчитывает выпустить не менее 10 тысяч кроссоверов этих моделей.

Точные цены на новые машины объявят ближе к началу продаж.

А еще российская компания "ПЛА" собирается запустить автомобильный бренд Volga и уже готовит к производству три новые модели - два кроссовера и седан. Их будут собирать на бывшем заводе Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде.