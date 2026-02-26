В России нашли способ обойти запрет на эксплуатацию вагонов

Железнодорожные операторы нашли способ обойти запрет на продление срока использования старых цистерн для перевозки нефти, пишет РБК.

По данным РЖД, вагоны, которые должны отправлять на списание, переделывают якобы для перевозки химикатов, но в итоге продолжают возить нефть и нефтепродукты.

В России с января 2016 года нельзя продлевать срок эксплуатации большинства видов старых грузовых вагонов - таких как полувагоны, цистерны и платформы. Это правило ввели, чтобы вагоностроительные заводы получали больше заказов и обновляли парк.

Однако часть операторов обходит этот запрет: они оформляют переделку цистерн под перевозку опасных химикатов и на этом основании получают разрешение продлить срок службы техники. Фактически же такие вагоны дальше используют для транспортировки нефти, что противоречит закону и создает риски для безопасности перевозок.

РЖД предложили внести уточнения в правила, чтобы ужесточить контроль за использованием подобных вагонов и повысить безопасность на железной дороге.