СМИ: Драматурга Николая Коляду госпитализировали

Драматурга и основателя "Коляда-Театра" Николая Коляду госпитализировали. Сейчас 68-летний режиссер находится в реанимации.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, "скорая" увезла Коляду из его квартиры вчера днем. Об этом же ранее написал в социальных сетях и один из близких друзей режиссера, но позже удалил запись. Сейчас его коллеги никак не комментируют произошедшее, в театральном институте сообщают, что вчера его студенты сдавали зачетки и никаких новостей о тревожном состоянии Коляды не было.

Что именно произошло с драматургом - неизвестно. По данным источника, диагноз будет поставлен позднее. На звонки Николай Коляда не отвечает.