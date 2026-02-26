1000:35. Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия и Украина обменялись телами погибших. Детали привёл помощник президента России Владимир Мединский.

Россия передала Украине 1 тыс. тел. В ответ переданы 35 тел, сообщил в своём telegram-канале Мединский. Он приложил фотографию передачи.

Обмены телами погибших – часть стамбульских договорённостей российской и украинской сторон. Непосредственное участие в них периодически принимают уполномоченные по правам человека с обеих сторон. В последний раз публично сообщалось о таком обмене 29 января 2026 г.