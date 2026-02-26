26 Февраля 2026
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутаты отклонили требование прокуратуры наказать экс-мэра Сысерти

Депутаты Сысертской думы отклонили представление прокуратуры, в котором требовалось "устранить нарушений законодательства о противодействии коррупции". Речь идет о бывшем мэре Вадиме Старкове, который, уже будучи депутатом, проголосовал за увеличение надбавок бывшим главам округа, а значит - и себе.

Напомним, еще в апреле 2024 года прокуратура посчитала, что решение было принято с грубым нарушением установленной процедуры, а потому настояла на его пересмотре на следующем заседании. Сегодня на рассмотрении вопроса только четыре депутата согласились с ведомством. 15 же проголосовали против удовлетворения представления прокуратуры.

Активисты, которые больше всех были возмущены действиями бывшего мэра, уже успели высказаться на этот счет. По их словам, председатель думы СМО Илья Тугбаев активно рассказывал про заслуги Старкова в роли депутата и, по их мнению, якобы давил на сотрудника прокуратуры.

Теги: Старков, Сысерть, экс-мэр, прокуратура, депутат


