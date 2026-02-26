Роскомнадзор сообщил о поддельных письмах о якобы запрете VPN

Роскомнадзор предупредил о рассылке поддельных писем, в которых от имени ведомства говорится о якобы введенном запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах.

26 февраля злоумышленники распространяли письма с электронного адреса rsockanc56@mail.ru, представляясь территориальными управлениями Роскомнадзора, сообщается в Telegram-канале регулятора.

Письма оформлены как официальные документы и содержат сведения о якобы наличии сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Однако к ведомству они отношения не имеют.

Ранее сообщалось, что в 2025 году госсектор и бизнес в России приобретал все больше сервисов VPN. По данным "СКБ Контур", количество их закупок увеличилось на 18,5%, до 10 тыс. 300, но общий объем контрактов снизился на четверть, до 24,5 млрд руб. Больше всего средств на приобретение VPN в рамках закупок тратит госсектор, который направил на это около 20 млрд руб.