В Новом Уренгое ведущий специалист компании предстанет перед судом за крупную взятку

В Новом Уренгое перед судом предстанет должностное лицо организации, обвиняемое в получении взятки в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемый - бывший ведущий специалист отдела транспортного обеспечения акционерного общества.

По версии следствия, обвиняемый с февраля по июль 2023 года вступил в преступный сговор с фактическим руководителем подрядной организации, согласно которому за деньги пообещал беспрепятственно принимать оказываемые транспортные услуги без контроля качества и применения штрафных санкций.

Во исполнение договоренности в 2023 году обвиняемый лично получил от контрагента взятку в крупном размере. По некоторым данным, сумма взятки могла составлять 150 тыс. руб.

Следователями СК России собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.