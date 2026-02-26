26 Февраля 2026
Общество Астраханская область
Фото: t.me/igorsedow

Игорь Седов напомнил астраханцам о сборе предложений в Народную программу ЕР в регионе

В Астрахани в Молодежном центре «Коса» прошел первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», на площадке которого более 300 участников подводили итоги пятилетней реализации Народной программы партии «Единая Россия» и определяли приоритеты развития на ближайшие 5 лет.

Участниками форума стали секретарь регионального отделения «Единой России» губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, депутатский корпус областной и городской дум, представители общественности, экспертного сообщества и др. Ключевыми темами обсуждения были вопросы поддержки участников СВО, кадровой политики, благоустройства городских территорий, оздоровления Волги, развития туризма развития социальной сферы.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

Отдельное внимание участники форума уделили вопросам улучшения городской среды. Как региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов представил итоги работы по этому направлению.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

"За 2025 год в регионе удалось преобразить 46 общественных пространств в 43 муниципалитетах. За три года преобразилось 287 общественных пространств в регионе. В период с 2021 по 2025 год в Астраханской области отремонтировано 453,6 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, а также 24 моста общей протяженностью 1955,6 п.м", - сообщил Игорь Седов.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

Депутат Городской Думы заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ОПЦ Вера Скрипкина сделала доклад, посвященный развитию здравоохранения и социальным вопросам.

В ходе стратегической сессии по формированию предложений в новую Народную программу партии руководитель комитета Городской Думы по бюджету, финансам и налогам и председатель общественного совета проекта «Школа ЖКХ» Александр Тихонов доложил о перспективах развития региональной инфраструктуры в 2026–2031 годах. Проект включает масштабную модернизацию коммунальных и транспортных сетей, что должно стать фундаментом для качественного повышения уровня жизни во всех населенных пунктах области.

"Работа по сбору предложений продолжается. Всех астраханцев приглашают принять участие в формировании будущего нашего региона на сайте естьрезультат.рф", - отметил в своем телеграмм-канале председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

Теги: народная программа, игорь седов, форум есть результат


