Игорь Седов напомнил астраханцам о сборе предложений в Народную программу ЕР в регионе

В Астрахани в Молодежном центре «Коса» прошел первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», на площадке которого более 300 участников подводили итоги пятилетней реализации Народной программы партии «Единая Россия» и определяли приоритеты развития на ближайшие 5 лет.

Участниками форума стали секретарь регионального отделения «Единой России» губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, депутатский корпус областной и городской дум, представители общественности, экспертного сообщества и др. Ключевыми темами обсуждения были вопросы поддержки участников СВО, кадровой политики, благоустройства городских территорий, оздоровления Волги, развития туризма развития социальной сферы.

Отдельное внимание участники форума уделили вопросам улучшения городской среды. Как региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов представил итоги работы по этому направлению.

"За 2025 год в регионе удалось преобразить 46 общественных пространств в 43 муниципалитетах. За три года преобразилось 287 общественных пространств в регионе. В период с 2021 по 2025 год в Астраханской области отремонтировано 453,6 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, а также 24 моста общей протяженностью 1955,6 п.м", - сообщил Игорь Седов.

Депутат Городской Думы заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ОПЦ Вера Скрипкина сделала доклад, посвященный развитию здравоохранения и социальным вопросам.

В ходе стратегической сессии по формированию предложений в новую Народную программу партии руководитель комитета Городской Думы по бюджету, финансам и налогам и председатель общественного совета проекта «Школа ЖКХ» Александр Тихонов доложил о перспективах развития региональной инфраструктуры в 2026–2031 годах. Проект включает масштабную модернизацию коммунальных и транспортных сетей, что должно стать фундаментом для качественного повышения уровня жизни во всех населенных пунктах области.

"Работа по сбору предложений продолжается. Всех астраханцев приглашают принять участие в формировании будущего нашего региона на сайте естьрезультат.рф", - отметил в своем телеграмм-канале председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.