В Кировграде опекун похитила у 6-летней девочки 1,4 миллиона рублей

В Кировграде вынесли приговор местной жительнице, похитившей у опекаемой ею девочки 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Еще в феврале 2022 года женщина вместе с супругом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были назначены опекунами ребенка 2018 г.р. С января по декабрь 2024 года осужденная успела снять со счета ребенка 1,4 млн рублей. При этом, она не имела права собственности на имущество подопечной, в том числе на причитающиеся ей алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Женщина также не получила на это разрешение от органа опеки и попечительства.

Кировградский городской суд признал местную жительницу виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Поскольку та еще во время расследования возместила несовершеннолетней причиненный материальный ущерб, опекуну дали три года условно с испытательным сроком три года.

Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых.