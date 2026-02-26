В Улан-Удэ предотвратили нападение школьника на сверстников

В Улан-Удэ предотвратили подготовку 12-летнего школьника к убийству сверстников. Об этом сообщил министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов, пишет ТАСС.

Подробности он не привел, уточнив лишь, что это произошло в текущем году.

По его словам, возбуждено уголовное дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 105 (убийство) УК РФ.

Ранее в Пермском крае в результате ссоры семиклассник напал на одноклассника с ножом. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.