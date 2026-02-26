Россиян обвинили в краже 400 млн рублей из казахстанского банка

Суд в Иваново отправил в СИЗО четверых россиян по делу о крупном ограблении банка в Казахстане, сообщает РИА "Новости". В ноябре 2024 года кто-то проломил стену отделения Halyk Bank в Павлодаре и забрал из депозитария наличные и драгоценности на сумму около 400 млн рублей в разных валютах.

Среди задержанных - сторож из Вичуги. Следователи считают, что все четверо действовали организованной группой и обвиняют их в особо крупной краже. Адвокаты же заявляют, что у следствия нет прямых доказательств вины, а задержанных объявили подозреваемыми только потому, что они находились в Павлодаре в день кражи. По словам защиты, мужчины приезжали в город для осмотра автомобилей на продажу.

Адвокат Анастасия Терехова рассказала, что между двумя парами россиян нет подтверждённой связи, а другие доказательства отсутствуют. Среди потерпевших по делу сейчас - 23 жителя Казахстана, но ни банк, ни владельцы ячеек не подали иски против задержанных.

Кстати, в России за 2025 год зарегистрировали 1,77 млн преступлений, чаще всего это были кражи — их насчитали 453 тысячи, что на 46 тысяч меньше, чем годом ранее. На втором месте по числу - грабежи, их зарегистрировали 14,4 тысячи случаев.