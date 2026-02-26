26 Февраля 2026
Политика Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора до служебного автомобиля

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о небольшом приключении, которое случилось с ним. Оказавшись рано утром вблизи Белгорода, он начал искать машину, чтобы добраться до служебного автомобиля. В итоге один из местных жителей отказался везти губернатора.

"Увидел жителя, я так понимаю, что он или живёт в самом селе, или из близлежащих сёл. Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, там метров 600-700 было. Местный житель отказался подвезти", - написал Гладков в своём telegram-канале.

Злиться губернатор не стал.

"Понимаю, что своих проблем много, тут ещё по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно, зачем, непонятно, что хотят", - написал Гладков.

Собеседник сообщил губернатору, что его машина рассчитана на двоих с дочерью, и речь тут могла идти об излишней эксплуатации.

"Согласен с этим, потому что машина куплена на собственные средства, и кто, как не хозяин, должен о ней позаботиться. Но, если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной", - счёл Гладков.

Губернатор пообещал попросить главу Яковлевского округа Олега Медведева съездить и поговорить, в чём обида.

"Постараемся разобраться. Если действительно есть хотя бы малейшая проблема, которую мы можем решить, конечно, мы постараемся это сделать", - написал губернатор.

