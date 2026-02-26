В Екатеринбурге судят мошенников, похищавших деньги под видом сдачи квартир

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в хищении денег под видом сдачи квартир в аренду. Жертвами аферистов стали сотни человек со всей России.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, всего на скамье подсудимых оказались четверо мужчин и 17 женщин. Им вменяют мошенничество организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, однажды житель Екатеринбурга создал преступную группу для обмана людей, нуждающихся в жилье. Схема была следующей: участники группы размещали в интернете фиктивные объявления о сдаче квартир в аренду с указанием стоимости ниже среднерыночной.

Также мошенники указывали дополнительные опции: наличие в квартирах мебели, бытовой техники и косметического ремонта. При этом аферисты сообщали клиентам, что контактные данные собственника будут предоставлены только после заключения договора с агентством и внесения комиссии.

Однако люди оставались и без квартир, и без средств: организатором группы была разработана система отказа клиенту в заселении в интересующее его жилье и возврате денег. Кроме этого, сообщники постоянно меняли свои офисные помещения.

Как показало расследование, преступная группа действовала с июня 2016 по март 2019 года в 85 регионах России. Потерпевшими стали 412 человек, которые лишились более 1,4 млн рублей.

Сейчас уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Как добавили в прокуратуре, на имущество фигурантов стоимостью свыше 4,4 млн рублей наложен арест для возмещения ущерба потерпевшим.