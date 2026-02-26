Бастрыкину доложат, кто до смерти избил 90-летнюю свердловчанку в ее же доме

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств смерти 90-летней жительницы Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, пенсионерку избили в собственном доме.

Ранее в СМИ появилась информация о пожилой женщине, которую якобы несколько дней жестоко избивали в собственном доме, из-за чего та скончалась. Сама ветеран труда якобы успела рассказать дочери и врачам, что стала жертвой снохи, живущей с ней и сыном. Через несколько дней после госпитализации она скончалась.

Инцидент, предположительно, произошел еще год назад, однако расследование никаких результатов не дало.

"По факту произошедшего следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщили в ведомстве.