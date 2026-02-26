В Подмосковье восемь человек готовили покушение на главу оборонного предприятия

Восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних, предстанут перед судом за подготовку теракта в отношении руководителя оборонного предприятия в Московской области.

Как сообщает Следственный комитет РФ, следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По данным ведомства, в декабре 2024 года в Коломне обвиняемые, действуя по заданию спецслужб Украины, за денежное вознаграждение в размере не менее 1 млн рублей изготовили и попытались заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. В момент закладки СВУ двое обвиняемых были задержаны с поличным.

Ранее теракт против сотрудника оборонного предприятия был предотвращен в Ленинградской области. По версии ФСБ, сотрудники Службы безопасности Украины завербовали россиянку 1966 г.р., когда она жила на Украине.