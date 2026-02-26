Развитие МТК «Север-Юг» и совместные проекты с иранскими партнерами обсуждали на встрече в Астрахани Игорь Мартынов и Ахмад Хейдариан

Состоялась рабочая встреча председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в городе Астрахани Ахмадом Хейдарианом, в которой также участвовал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков. Обсуждали перспективы развития сотрудничества в разных сферах, в том числе и в части поддержки иранского бизнеса, который представлен в нашей стране.

Игорь Мартынов в ходе встречи подчеркнул, что Иран и Астраханская область поддерживают доброжелательное взаимодействие в течение ряда лет.

«Наша задача – развивать и укреплять межрегиональное сотрудничество, которое сегодня развивается по различным направлениям – от культуры и образования до торгово-экономической сферы», – сказал подчеркнул спикер регионального парламента.

Напомним, иранские производители импортирует в Астраханскую область орехи, фрукты, овощи, стройматериалы и текстиль. Астраханские предприятия экспортируют древесину, бумагу, злаки, мясо, субпродукты, жиры и масла животного и растительного происхождения, всего более 90% грузов, которые пересекают астраханский воднотранспортный узел, направляется в Иран. ходе встречи Генеральный консул Ирана рассказал о ходе строительства новых железнодорожных линий в Иране, осуществлении ввода в эксплуатацию которых обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. И, соответственно, откроет возможности для роста грузооборота по МТК «Север – Юг».

Отдельное внимание стороны уделили перспективам укрепления межмуниципальных контактов Астраханской области с иранскими провинциями Гилян и Мазандаран. Обсуждалась возможность проведения в Астрахани специализированных иранских выставок-продаж продукции иранских производителей и изделий народных умельцев, реализации проектов в сфере культуры между Астраханью и иранскими городами-побратимами Рештом и Сари.

В ходе встречи Игорь Мартынов сообщил Генеральному консулу, что региональные законодатели готовы к обсуждению различных вопросов сотрудничества, в том числе и тех, что могут потребовать выхода с законодательной инициативой на федеральный уровень.

«В моей стране многие считают, что в Астрахани живут добрые соседи и друзья. Позиции Ирана и России на международной арене очень похожи. Считаю, что для дальнейшего развития наших отношений, в том числе на межрегиональном уровне, нет никаких препятствий», – сказал Ахмад Хейдариан.

Ахмад Хейдариан поблагодарил председателя Астраханской областной Думы за готовность к конструктивному диалогу.

«Мне приятно, что Вы, господин Генеральный консул, детально погружены в вопросы двусторонних отношений, – подвел итог встречи Игорь Мартынов. – Цели у нас одинаковы, и я уверен, что мы и в дальнейшем будем вместе работать над их достижением».