Подросткам ИИ нужен прежде всего для выполнения "домашки" - опрос

54% подростков говорят, что используют нейросети для выполнения школьных заданий. Правда, речь идет об американских подростках 13-17 лет, которых опросил Pew Research Center, опубликовавший результаты.

Распространение искусственного интеллекта (ИИ) в школе стало серьезной проблемой, отмечают в Центре. Это настоящее мошенничество, поскольку школьники фальсифицируют знания, выдавая их за свои. И это стало обычной чертой школы.

Около 40% подростков решает математические задачи. А большинство (59%) считают, что использование ИИ для мошенничества является обычным явлением в их школе. В том числе около трети сказали, что это происходит очень часто. Характерно, что подростки, которые используют нейросети для выполнения школьных заданий, особенно склонны считать мошенничество обычным явлением. ИИ нужен подросткам для выполнения домашнего задания даже чаще, чем для развлечения (47%).

В России примерно тот же процент использования ИИ для решения "домашки". Как в США, так и в России остался лишь небольшой процент детей, которые говорят, что никогда не используют ИИ для выполнения домашнего задания. Многие эксперты и учителя считают, что запрещать ИИ бесполезно, а нужно учить детей пользоваться им во благо и для развития ума, а не для того, чтобы просто списывать. Пока, однако, большинство учителей и родителей говорит о массовой умственной деградации школьников. Политолог Сергей Михеев считает, что это может привести к тому, что появится целое поколение людей, которые смогут только имитировать свои знания через ИИ, а на самом деле не знают ничего. И это представляет огромную опасность для будущего страны.