Детский омбудсмен Югры связала принесение учениками оружия в школы и травлю

Детский омбудсмен Югры Людмила Низамова высказалась о возможных причинах того, почему школьники приносят с собой в образовательные учреждения оружие. Одновременно она заговорила о травле в стенах школ.

"Процессы эти в школах есть. Есть методики (решения). Например, московская школьная служба медиации. Процессы надо выявлять, не замалчивать, это роль администрации школ", - сказала Низамова на заседании думы Югры.

По её мнению, на законодательном уровне ничего для предотвращения травли детей не надо – есть много уже принятых законов.

"Сегодня всё для этого есть. Было бы желание видеть", - сказала Низамова.

9 февраля в Советском 14-летний мальчик пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке. Ранее школьник угрожал убийством нескольким ученикам, к которым испытывал неприязнь. Рюкзак у школьника отобрала учитель и вызвала полицию. 12 февраля схожий случай произошёл в Пойковском. Учитель обнаружила топор, который подросток принес в рюкзаке, забрала его и вызвала полицию.