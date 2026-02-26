В Нягани "гадалка" выманила у 35-летней женщины около миллиона рублей за ритуалы

В Нягани "гадалка" выманила у 35-летней женщины около миллиона рублей за ритуалы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Полицейские выяснили, что потерпевшая рассталась с сожителем и, не получив поддержки от близких, решила заказать расклад на картах Таро. Она связалась с гадалкой на сайте объявлений и внесла предоплату в размере 2 тыс. руб., а также оплатила "обряд на гармонизацию" за 44 тыс. руб. Увидев, что на сайте хорошие отзывы, няганка поверила и перевела указанную сумму.

Затем женщина продолжила общение с "гадалкой" и ее помощницей, и согласилась на второй денежный ритуал. Ей предложили сделать это самостоятельно, предварительно объяснив условия церемониала. Позвонив через несколько дней, "гадалки" сообщили гражданке, что таинство не состоялось, и потребовали перевести все денежные средства им для точного исполнения церемониала, обещая вернуть сумму после проведения всех действий. Поверив в обещания, потерпевшая несколькими транзакциями перечислила деньги. После этого злоумышленницы перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

