Кучеров достиг отметки в 700 голевых передач в НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров достиг отметки в 700 результативных передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

32-летний форвард добрался до отметки в 700 голевых передач за 855 матчей.

Пресс-служба НХЛ информирует, что Кучеров стал третьим россиянином, набравшим больше 700 голевых передач за карьеру в лиге. До него это достижение покорялось лишь Евгению Малкину (862) из "Питтсбург Пингвинз" и Александру Овечкину (751), выступающему за "Вашингтон Кэпиталз". Все трое продолжают игровую карьеру.

Кучеров выступает за "молний" с 2013 года. Он является двукратным победителем Кубка Стэнли (2020, 2021), а также обладателем ряда индивидуальных наград и рекордов.