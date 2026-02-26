Детский омбудсмен Югры: Причина тревожности детей – их жизнь в цифровой среде

Детский омбудсмен Югры Людмила Низамова назвала причину тревожности детей. По её мнению, она кроется в жизни детей в цифровом мире.

"Все наши дети тревожны. Их тревожность проистекает из жизни в цифровой среде. Она не формирует принадлежность к собственной семье", - сказала Низамова на заседании думы Югры.

По её мнению, только эмоциональная опора, ощущение детства позволят избежать кризисных ситуаций "самоповреждения детей", которые случались в 2025 г. Надо возвращать детей к жизни в семье родителей, используя при этом лучший опыт как российской, так и советской педагогики.