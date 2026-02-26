В ЕС захотела вступить Исландия

Исландия готовится к референдуму о начале новых переговоров о вступлении в ЕС, заявила премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир.

Она сказала, что страна хочет быть "более интегрированной с Европой". Недавно глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир заявила о необходимости как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС в условиях изменившейся геополитической обстановки, имея в виду виды США на соседнюю Гренландию.

Изначально планировалось, что референдум пройдет в 2027 году, но сейчас власти хотят провести его уже в августе текущего года. Фростадоуттир подтвердила, что он пройдет "в ближайшие месяцы". В то же время это будет лишь референдум о начале переговоров. Сначала вопрос должен быть вынесен в парламент страны. В Исландии всерьез обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп в своем выступлении на форуме в Давосе упомянул Исландию целых четыре раза, пишет Politico. Это подстегнуло местные власти изменить свои планы относительно вступления в ЕС.

Исландия никогда не входила в ЕС. В 2009 году она подала заявку о вступлении, но в 2013 году переговоры были заморожены, а в 2015 году заявка была фактически отозвана, хотя в Брюсселе заявили, что Исландия официально не отозвала заявку, так что она остается страной-кандидатом. С тех пор во время каждой смены в парламенте дискуссия в Рейкьявике о возобновлении статуса страны-кандидата начинается снова. Интересно, что в 2015 году власти Исландии объясняли свое решение неудачами еврозоны.

По опросам, членство в ЕС поддерживают около 45% населения, против - около 35%. В условиях твердой позиции властей этого небольшого перевеса может оказаться вполне достаточно.

По площади Исландия примерно равна Ростовской области, но в ней проживает всего около 350 тыс. человек. Это парламентская республика.